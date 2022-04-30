İtalya Serie A'nın 35. haftasında Napoli ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Napoli ile Sassuolo kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Koulibaly, Osimhen, Lozano, Rrahmani ve Mertens (2) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 87. dakikada Lopez'den geldi.

Mücadeleye milli oyuncularımızdan Mert Müldür ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Kaan Ayhan ise 46. dakikada Chiriches'in yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Napoli 3 maç aradan sonra kazandı ve 70 puana yükseldi. Sassuolo ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Ligin 36. haftasında Napoli deplasmanda Torino'yla karşılaşacak. Sassuolo ise Udinese'yi ağırlayacak.