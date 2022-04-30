Almanya Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Bochum kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-3 kazandı.

Dortmund'un gollerini 18 (p), 30 (p) ve 62. dakikada Erling Haaland kaydetti. Bochum'un gollerini ise 3. dakikada Polter, 8'de Holtmann, 81. dakikada ise Locadia ve 85'te ise penalyıdan Pantovic kaydetti.

Dortmund bu sonucun ardından 63 puanda kaldı. Bochum ise 3 maç sonra kazandı ve 39 puana ulaştı.

Ligin 33. haftasında Dortmund deplasmanda Greuther Fürth'le karşılaşacak. Bochum ise Arminia Bielefeld'i ağırlayacak.