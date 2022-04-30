Hoffenheim - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Hoffenheim sahasında Freiburg'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 14:30
Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Hoffenheim - Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HOFFENHEIM - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hoffenheim - Freiburg maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.