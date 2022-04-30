Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Arminia Bielefeld sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 14:30