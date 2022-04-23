Freiburg - Borussia Mochengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Freiburg sahasında Borussia Möchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Freiburg - Borussia Möchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Freiburg ile Borussia Möchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Borussia Möchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FREIBURG - BORUSSIA MOCHENGLADBACHMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Freiburg - Borussia Möchengladbach maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Max 2'de canlı yayınlanacak.