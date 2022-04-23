Freiburg - Borussia Mochengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Mochengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Freiburg sahasında Borussia Möchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Freiburg - Borussia Möchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 12:30