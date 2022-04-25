Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Crystal Palace Leeds United maçı CANLI İZLE

Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Crystal Palace Leeds United maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Crystal Palace ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Crystal Palace - Leeds United maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 10:00