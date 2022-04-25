Portekiz Süper Ligi'nde heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Boavista ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Boavista, topladığı 33 puanla 12. sırada bulunuyor. 73 puan toplayan Sporting Lizbon ise 2. sırada yer alıyor.
BOAVISTA - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında oynanacak Boavista - Sporting Lizbon maçı 25 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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