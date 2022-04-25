Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Boavista Sporting Lizbon maçı CANLI

Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Boavista Sporting Lizbon maçı CANLI

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Boavista ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Peki, Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Boavista - Sporting Lizbon maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 11:00