PSG'de taraftarlar tarafından sürekli tepki gören Brezilyalı yıldız Neymar açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, "Paris Saint-Germain ile hala bir sözleşmem var. Üç yıl daha buradayım, o yüzden beni ıslıklamaktan bıkacaklar." ifadelerini kullandı.

PSG oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Mart'ta Real Madrid'e elendiklerinden bu yana iç saha maçlarında alay konusu oldular ve Neymar, en sert eleştirilen isim. Brezilyalı yıldız, olumsuz ilgiden çekinmek yerine, Parc de Princes'teki yıkıcı atmosfere doğrudan tepki verdi.

"ÜÇ YIL DAHA BURADAYIM"

PSG'nin cumartesi günü Lens ile 1-1 berabere kalmasının ardından ESPN'e konuşan yıldız futbocu, şu yorumu yaptı:

"Paris Saint-Germain ile hala bir sözleşmem var. Üç yıl daha buradayım, o yüzden beni ıslıklamaktan bıkacaklar."

30 yaşınadki oyuncu bu sezon 25 maçta 11 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.