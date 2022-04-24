Son dakika spor haberleri: Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan ve Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata, yeniden Premier Lig'de forma giymesi halinde mutluluk duyacağını söyledi. Bir dönem Chelsea forması giyen İspanyol golcünün adı Arsenal ile anılıyor.

Ara transfer döneminde altyapısından yetiştiği Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile anlaşmasına rağmen Juventus'un onay vermemesi nedeniyle ülkesine dönemeyen Alvaro Morata, yeniden Premier Lig'de forma giymesi halinde bundan mutluluk duyacağını söyledi. Arsenal'in İspanyol forvet için nabız yokladığı öne sürülürken, Men's Health'e konuşan İspanyol golcü ailesiyle birlikte olduktan sonra İtalya dışında top koşturmanın kendisi için problem olmayacağını dile getirdi. İkinci dönemini yaşadığı Juventus'ta geçen sezon tüm kulvarlarda 20 gol atan Morata, bu sezon ise 11 gol ve altı asistle oynadı.