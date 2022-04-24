Barcelona 0-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibine 1-0 mağlup oldu. Vallecano'nun golünü 7. dakikada Alvaro Garcia kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 00:24
Nou Camp'da oynanan maçı konuk ekip Rayo Vallecano, 7. dakikada Alvaro Garcia'nın attığı golle 1-0 kazanıp puanını 40'a yükseltirken yedekler arasında bulunan Radamel Falcao maçta süre almadı.
Ligdeki iki Rayo Vallecano maçını da 1-0 kaybeden Barcelona 63 puanda kalarak, zirve yarışında büyük bir darbe alırken ligin bitimine 5 hafta kala 78 puanı bulunan lider Real Madrid'in 15 puan gerisine düşmüş oldu. Real Madrid, 30 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Espanyol maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
Ligin diğer haftasında Barcelona evinde Mallorca'yı ağırlarken, Rayo Vallecano da Real Sociedad'ın konuk edecek.