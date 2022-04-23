Arsenal - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Arsenal sahasında Manchester United'I konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Manchester United maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 14:30'da oynanacak. Mücadele S Spor'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tavares; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Nketiah

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Telles; Matic, McTominay; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo