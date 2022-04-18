Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 33. hafta maçında Napoli - Roma kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Napoli, topladığı 66 puanla 3. sırada bulunuyor. 57 puan toplayan Roma ise 5. sırada yer alıyor.
NAPOLI - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'nın 33. haftasında oynanacak Napoli - Roma maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
NAPOLI - ROMA MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Lobotka, Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne
Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham