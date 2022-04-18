Napoli Roma maçı CANLI İZLE | Napoli - Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli Roma maçı CANLI İZLE | Napoli - Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Napoli - Roma maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 09:51