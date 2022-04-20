Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Slaven Bilic iddiaları ortaya atılmıştı.
Slaven Bilic'in yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken…
Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takımda Slaven Bilic iddiaları ortaya atılmıştı. Hırvat teknik adamın yeni adresinin belli olduğu ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 15:12
Hırvat hocanın yeni adresi belli oluyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'de 25 puanla 18. sırada bulunan Burnley'in başına Bilic'in geçeceği ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde Burnley'de Sean Dyche ile yollar ayrılmıştı.