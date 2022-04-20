Slaven Bilic'in yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken…

Slaven Bilic'in yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken…

Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takımda Slaven Bilic iddiaları ortaya atılmıştı. Hırvat teknik adamın yeni adresinin belli olduğu ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)