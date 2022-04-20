Chelsea - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Chelsea sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 12:30
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CHELSEA - ARSENALMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Arsenal maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele S Spor'ta canlı yayınlanacak.