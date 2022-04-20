İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Everton ile Leicester City kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Leicester'ın golünü 5. dakikada Barnes kaydetti. Everton'ın golü ise 90+2. dakikada Richarlison'dan geldi.
Mücadelede temsilcimiz Çağlar Söyüncü yedek kulübesinde maça başladı ve forma şansı alamadı.
Bu sonucun ardından Everton 29 puana ulaştı. Leicester ise 41 puana yükseldi.
Ligin 34. haftasında Everton deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.