Manchester City - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Manchester City - Liverpool CANLI İZLE

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Manchester City - Liverpool CANLI İZLE

İngiltere FA Cup yarı final maçında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester City - Liverpool maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 12:00