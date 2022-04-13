Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema, Fransa'da gündemin 1 numaralı konusu... Ülkede yapılan başkanlık seçimlerinde bir vatandaş, Benzema'ya oy verdi. İşte detaylar...

Real Madrid'le çok başarılı bir sezon geçiren, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle sezona damga vuran Karim Benzema, Fransa'da oldukça popüler.

Bu sevgi Fransa'da yapılan 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi.

12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde bir vatandaş oyunu Karim Benzema'dan yana kullandı.

Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.