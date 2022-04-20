Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid - Granada maçı CANLI

Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid - Granada maçı CANLI

La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid ile Granada karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Atletico Madrid - Granada maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 09:30