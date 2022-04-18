Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 33. hafta maçında Atalanta ile Verona kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Atalanta, topladığı 51 puanla 8. sırada bulunuyor. 45 puan toplayan Verona ise 10. sırada yer alıyor.
ATALANTA - VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'nın 33. haftasında oynanacak Atalanta - Verona maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
ATALANTA - VERONA MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Musso; Djimsiti, Merih, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel
Verona: Patricio; Montipo; Ceccherini, Koray, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone