Atalanta - Verona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Atalanta Verona maçı CANLI

Atalanta - Verona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Atalanta Verona maçı CANLI

İtalya Serie A'nın 33. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, sahasında Verona'yı konuk edecek. Peki, Atalanta - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Atalanta - Verona maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 12:30