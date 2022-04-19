Real Mallorca 2-1 Deportivo Alaves (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdon Prats ve 45+4. dakikada Vedat Muriqi attı. Konuk ekibinin tek golü ise Antonio Raillo'dan geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 23:13