Napoli'de Roma ile oynanacak maç öncesi Mourinho, Maradona'yı andı. 18 ay önce aramızdan ayrılan Maradona, Jose Mourinho'nun çok sevdiği isimlerden birisiydi.
Güneşin Derbisi (Derby del Sole) olarak bilinen Napoli – Roma maçı öncesi Mourinho eski dostu Maradona'nın yanına gitti.
Napoli'deki Maradona duvarına çiçek bıraktı ve Napoli taraftarlarının alkışlarıyla saygı duruşunda bulundu.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
L'omaggio a Diego Armando Maradona 🙏❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx— AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022