Napoli'de Roma ile oynanacak maç öncesi Mourinho, Maradona'yı andı. 18 ay önce aramızdan ayrılan Maradona, Jose Mourinho'nun çok sevdiği isimlerden birisiydi.



Güneşin Derbisi (Derby del Sole) olarak bilinen Napoli – Roma maçı öncesi Mourinho eski dostu Maradona'nın yanına gitti.



Napoli'deki Maradona duvarına çiçek bıraktı ve Napoli taraftarlarının alkışlarıyla saygı duruşunda bulundu.



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