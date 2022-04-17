Hoffenheim - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Hoffenheim sahasında Greuther Fürth'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 17:00