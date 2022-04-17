Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Union Berlin sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 15:30