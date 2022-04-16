Manchester United Norwich City maçı CANLI İZLE (Manchester United-Norwich City canlı anlatım)

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United sahasında Norwich City'i ağırlıyor. Son 2 maçını kazanamayan ve Avrupa kotası dışında bulunan Kırmızı Şeytanlar, bu maçı kazanarak kotaya girmek istiyor. Mücadeleyi CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 16:55