İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Norwich City kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
MANCHESTER UNITED NORWICH CITY İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelöf, Maguire, Telles, Pogba, Lingard, Bruno Fernandes, Sancho, Elanga, Ronaldo.
Norwich City: Krul, Byram, Hanley, Gibson, Giannoulis, Normann, McLean, Melou, Dowell, Rashica, Pukki.
MANCHESTER UNITED - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United - Norwich City maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.