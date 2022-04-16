İngiltere FA Cup yarı final maçında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor. geliyor. Manchester City - Liverpool maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Manchester City-Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de…

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere FA Cup yarı finalinde oynanacak Manchester City - Liverpool maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.30'da başladı. Karşılaşma Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY – LIVERPOOL İLK 11'LER

Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling

Liverpool: Alisson, Trent, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita, Diaz, Mane, Salah