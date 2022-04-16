Lazio 1-1 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi'nde, Lazio sahasında konuk ettiği Torino ile 1-1 berabere kaldı. Torino, 56. dakikada Pietro Pellegri ile öne geçerken, Lazio'nun eşitlik golünü 90+2'de Ciro Immobile'den geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 23:49