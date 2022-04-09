İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Getafe maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.