Rennes 2-3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligi'nde Monaco, deplasmanda Rennes'i 3-2 mağlup etti. Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Vanderson, 57. dakikada Wissam Ben Yedder ve 77. dakikada Myron Boadu kaydetti. Rennes'in gollerini ise 3. dakikada Flavien Tait ve uzatma dakikalarında penaltıdan Martin Terrier attı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 00:02