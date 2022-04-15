Real Sociedad 0-0 Real Betis (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alexander Sörloth 90 dakika oynadı
İspanya La Liga 32. hafta karşılaşmasında Real Sociedad, sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. Adı Beşiktaş ile anılan Trabzonsporlu eski futbolcu Alexander Sörloth maçta 90 dakika sahada kaldı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 23:59
Reale Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Trabzonsporlu eski futbolcu Alexander Sörloth karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi ekipte David Silva, 90+3'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 57 yaptı. Real Betis ise 55'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Barcelona'yı konuk edecek. Real Betis ise Elche'yi ağırlayacak.