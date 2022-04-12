Manchester City'nin tecrübeli isimlerinden Fernandinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında deplasmanda Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında Brezilyalı yıldız, önümüzdeki sezon takımda olmayacağını da açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 36 yaşındaki yıldız, sözleşme uzatmayı düşünmediğini ve kariyerine düzenli oynayacağı bir ortamda devam edeceğini açıkladı. Yaptığı açıklamada Fernandinho, "Oynamak istiyorum. Düzenli olarak forma giymek istiyorum. Brezilya'ya döneceğim. Benim için en önemli unsur olan ailemle birlikte karar verdik" ifadelerini kullandı.

Fernandinho, 2013'te 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar'dan transfer olduğu Manchester City ile 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon City formasıyla toplam 23 maçta 1218 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu; 1 gol, 2 asistlik de skor katkısı yapmıştı.