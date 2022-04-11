Fenerbahçe'den gittiği Lazio kulübünde istediği performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, devre arasında İspanyol ekibi Real Mallorca'ya kiralanmıştı.
TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'de flaş gelişme! Geri dönüyor
Transfer haberi | Adı eski takımı Fenerbahçe ile sık sık anılan Vedat Muriqi hakkında bonservisini elinde bulunduran Lazio flaş bir karar aldı. İşte o gelişmenin detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 13:56
Kümede kalma mücadelesi veren Mallorca'nın büyük umut bağladığı Kosovalı golcü, burada da bekleneni veremedi.
Kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamayan tecrübeli futbolcu, hızla ivme kaybederken, Kosova basınından flaş bir iddia geldi.