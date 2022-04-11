Bologna - Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bologna Sampdoria maçı CANLI İZLE

Bologna - Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bologna Sampdoria maçı CANLI İZLE

Serie A'nın 32. haftasında Bologna ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Peki, Bologna - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bologna - Sampdoria maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 09:32