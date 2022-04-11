İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 32. haftanın son maçında Bologna ile Sampdoria kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Bologna, topladığı 34 puanla 13. sırada bulunuyor. 29 puanı bulunan Sampdoria ise 16. sırada yer alıyor.
BOLOGNA - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Serie A'nın 32. haftasında oynanacak Bologna - Sampdoria maçı 11 Nisan Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Bologna - Sampdoria maçının yayıncısı bulunmuyor.
BOLOGNA - SAMPDORIA MUHTEMEL 11'LER
Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano, Orsolini; Arnautovic
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo