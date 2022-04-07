İspanya Brezilya maçı ne zaman? İspanya Brezilya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya Brezilya maçı ne zaman? İspanya Brezilya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Peki, İspanya-Brezilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İspanya-Brezilya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte İspanya-Brezilya maçına ait detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 10:18