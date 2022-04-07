İspanya Kadın Futbol Milli Takımı, uluslararası hazırlık maçında Brezilya Fadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak.
İSPANYA – BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya Kadın Futbol Takımı ile Brezilya Kadın Futbol takımı arasında 7 Nisan Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, İspanya'nın Alicante şehrindeki Estadio Jose Rico Perez Stadyumu'nda oynanacak.
İspanya Kadın Futbol Takımı ile Brezilya Kadın Futbol Takımı'nı karşı karşıya getiren maçın yayıncısı bulunmuyor.
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