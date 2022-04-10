Roma - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma evinde Salernitana ile karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A'da Roma, alacağı galibiyetle Avrupa kupalarına gitme yarışında kalmak istiyor. Serie A'da son sıraya demir atan Salernitana ise, Roma'dan puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Roma - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 12:47