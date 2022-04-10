Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Napoli sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Napoli evinde hata yapmak istemiyoru. Fiorentina ise güçlü rakibini yenerek Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 12:44