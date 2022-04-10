Napoli 2-3 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Ligi'nde şampiyonluğa giden Napoli, sahasında Fiorentina'ya 3-2'lik skorla kaybederek yarışta darbe aldı. Napoli'de Eljif Elmas maça yedek kulübesinde başladı ve 80. dakikada oyuna girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 18:18
Fiorentina'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Nicolas Gonzalez, 66. dakikada Jonathan Ikone ve 72. dakikada Arthur kaydetti. Napoli'nin golleri 58. dakikada Dries Mertens ve 84. dakikada Victor Osimhen'den geldi.
Napoli'de Eljif Elmas maça yedek kulübesinde başladı ve 80. dakikada oyuna girdi.
Ligde üç hafta galibiyet serisinin ardından kaybeden Napoli 66 puanda kaldı. Son 5 haftada kaybetmeyen ve 3. galibiyetini alan Fiorentina puanını 53 yaptı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Roma'yı ağırlayacak. Fiorentina'nın konuğu Venezia olacak.