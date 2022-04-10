Bochum - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Bochum - Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bochum - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga 29. hafta maçında Bochum sahasında Leverkusen'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?



BOCHUM - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bochum-Leverkusen maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00' da oynanacak. Mücadele bEIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.









BOCHUM - LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Bochum: Riemann, Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares; Losilla, Stafylidis; Pantovic, Rexhbecaj, Asano; Polter

Leverkusen: Hradecky, Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker; Andrich, Demirbay; Bellarabi, Paulinho, Diaby; Schick