Angers - Lille maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Angers - Lille CANLI

Angers - Lille maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Angers - Lille CANLI

Fransa Ligue 1'de 31. hafta maçında Angers, evinde Lille'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Angers - Lille maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 12:23