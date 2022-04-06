FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi topun oyunda kalma süresini artırma amacıyla maç sürelerini 100 dakikaya çıkartma fikrini gündemine aldı.
2022 Dünya Kupası için FIFA'dan flaş adım!
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi FIFA'dan flaş bir adım geldi. Dünya futbolunun patronu FIFA, topun oyunda kalma süresini artırmak için maçların 100 dakika oynanması fikrini gündemine aldı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 18:58
Analiz şirketlerine yapılan araştırmalar sonucu topun, Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi yaklaşık 60 dakika oyunda kaldığı hatta bu oranın %60.2 olduğu öğrenildi.
Corriere dello Sport'un haberine göre; FIFA topun oyunda kaldığı süreyi artırmak için bir hamle yapmak istiyor ancak futbolun hukuk ayağı olan IFAB'dan yeşil ışık alması gerekiyor.