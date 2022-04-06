İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Burnley ile Everton kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Burnley, topladığı 21 puanla 19. sırada bulunuyor. 25 puan toplayan Everton ise 17. sırada yer alıyor.
BURNLEY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak Burnley - Everton maçı 6 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.30'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
BURNLEY - EVERTON MUHTEMEL 11'LER
Burnley: Pope; Roberts, Collins, Tarkowski, Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil; Cornet; Weghorst
Everton: Pickford; Kenny, Godfrey, Branthwaite, Mykolenko; Gordon, Holgate, Doucoure, Gray; Calvert-Lewin, Richarlison