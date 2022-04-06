⚽️AUGSBURG - MAINZ CANLI İZLE! Augsburg - Mainz maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

⚽️AUGSBURG - MAINZ CANLI İZLE! Augsburg - Mainz maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

AUGSBURG - MAINZ MAÇI İZLE - Almanya Bundesliga 26. hafta erteleme maçında Augsburg ile Mainz karşı karşıya gelecek. Peki, Augusburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Augusburg - Mainz maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 11:08