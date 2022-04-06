Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta erteleme maçında Augsburg ile Mainz kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Augsburg, topladığı 29 puanla 14. sırada bulunuyor. 38 puan toplayan Mainz ise 10. sırada yer alıyor.
AUGSBURG - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Augsburg - Mainz maçı 6 Nisan Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 2 ile Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
AUGSBURG - MAINZ MUHTEMEL 11'LER
Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Oxford, Gouweleeuw; Caligiuri, Maier, Dorsch, Iago; Pepi, Pedersen; Niederlechner
Mainz: Zentner; Hack, Bell, Niakhate; Widmer, Martins, Kohr, Boetius, Lucoqui; Burkardt; Onisiwo