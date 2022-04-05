TRANSFER HABERİ - Flaş Mohamed Elneny gelişmesi! Sezon sonunda...

Transfer haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Mohamed Elneny'de flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan oyuncunun sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağı ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)