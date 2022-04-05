Beşiktaş'ta 2019/2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin adı uzun bir süredir Türk kulüpleriyle birlikte anılıyordu.
TRANSFER HABERİ - Flaş Mohamed Elneny gelişmesi! Sezon sonunda...
Transfer haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Mohamed Elneny'de flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan oyuncunun sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağı ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 14:42
Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı futbolcuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 29 yaşındaki oyuncu sezon sonunda İngiliz devinden ayrılacak.