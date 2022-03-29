İngiltere - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

İngiltere sahasında Fildişi Sahili ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İngiltere - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere - Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere ile Fildişi Sahili, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Fildişi Sahili maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.