İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Cresswell ve 58'de Bowen kaydetti. Everton'un golü ise 53. dakikada Holgate'den geldi. Ayrıca konuk takımda Michael Keane, 65. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından West Ham 51 puana yükseldi. Everton ise 25 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında West Ham United deplasmanda Brentford'a konuk olacak. Everton ise Burnley deplasmanında sahne alacak.