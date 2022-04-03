West Ham United 2-1 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | West Ham sahasında galip!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında West Ham United sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Avrupa kotasında kalmaya devam etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 18:09