Rusya Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında CSKA Moskova sahasında Ural'ı konuk etti. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 1 gol kaydetti.

Rusya Premier Lig'in 23. haftasında CSKA Moskova ile Ural kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle bitti.

CSKA Moskova'nın gollerini 3. dakikada Diveyev ve 90+4'te Yusuf Yazıcı kaydetti. Ural'ın golleri ise 7. dakikada Bijol (k.k) ve 55'te Bicfalvi'den geldi.

Bu sonucun ardından CSKA Moskova'nın yenilmezlik serisi 7 maça çıktı ve 43 puana yükseldi. Ural ise 21 puana ulaştı.

Ligin 24. haftasında CSKA Moskova deplasmanda Khimki'ye konuk olacak. Ural ise Krylya Sovetov'u ağırlayacak.