Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Senegal Mısır maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Senegal Mısır maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek. Peki, Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Senegal - Mısır maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 14:30