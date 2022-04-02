Freiburg 1-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi. Münih ekibi rakibini 58. dakikada Leon Goretzka, 73. dakikada Serge Gnabry, 82. dakikada Kingsley Coman ve 90. dakika Marcel Sabitzer'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Freiburg'un tek golü ise 63. dakikada Nils Petersen'den geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 18:44