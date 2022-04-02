Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
LEVERKUSEN HERTHA BERLIN MUHTEMEL İLK 11'LER
Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich; Bellarabi, Paulinho, Diaby; Azmoun.
H. Berlin: Lotka; Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt; Stark; Richter, Ascacibar, Tousart, Serdar; Belfodil.
BAYER LEVERKUSEN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen ile Hertha Berlin arasında oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.