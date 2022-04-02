Bayer Leverkusen Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Leverkusen Hertha Berlin CANLI İZLE

Bayer Leverkusen Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Leverkusen Hertha Berlin CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'nın 28. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak. 3. sırada bulunan ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi kotasında yer almak için kazanmak istiyor. Berlin temsilcisi ise puanlarla ayrılıp düşme hattından kurtulma amacında... Peki; Bayer Leverkusen Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 09:56