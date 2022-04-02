Burnley - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Burnley Manchester City maçı CANLI İZLE

Burnley - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Burnley Manchester City maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Burnley - Manchester City maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 10:28