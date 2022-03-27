2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde son maçına çarşamba günü çıkacak Arjantin'de Lionel Messi açıklamalarda bulundu.

Kariyerine Fransız ekibi PSG'de sürdüren Messi, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra milli takım kariyerini değerlendireceğini belirterek, "Dünya Kupası'ndan sonra neler olacağını bilmiyorum. Turnuvadan sonra ne yapacağamı düşünüyorum. Katar'dan sonra birçok şeyi düşünmek zorundayım. Copa America'da şampiyonluğa ulaşmadan önce de burada çok fazla mutlu zamanlarım oldu. Milli takıma her geldiğimde mutluydum ve bana yaşattığı her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.